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المملكة: الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك للقانون الدولي

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكدت المملكة، احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة.
وقالت الخارجية في بيان، إن الاعتداءات التي ارتكبتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبر الاستيلاء على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية للأراضي السورية، يؤكدان استمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي.

انتهاكات إسرائيل في الجولان

كما يؤكد عزمها تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.
وأكدت المملكة ضرورة إدانة المجتمع الدوليّ لهذه الانتهاكات الإسرائيلية.

السيطرة على منطقة عازلة في الجولان

كان أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن القوات الإسرائيلية سيطرت على منطقة عازلة في مرتفعات الجولان في أعقاب الاضطرابات في سوريا.
وأوضح "نتنياهو" أن القوات الإسرائيلية سيطرت على منطقة عازلة في مرتفعات الجولان، حُددت بموجب اتفاق وقف إطلاق نار مع سوريا عام1974.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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