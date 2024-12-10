شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة: الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك للقانون الدولي والان نبدء بالتفاصيل

انتهاكات إسرائيل في الجولان

السيطرة على منطقة عازلة في الجولان

الدمام - شريف احمد - أكدت المملكة، احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة.وقالت الخارجية في بيان، إن الاعتداءات التي ارتكبتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبر الاستيلاء على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية للأراضي السورية، يؤكدان استمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي.كما يؤكد عزمها تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.وأكدت المملكة ضرورة إدانة المجتمع الدوليّ لهذه الانتهاكات الإسرائيلية.كان أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن القوات الإسرائيلية سيطرت على منطقة عازلة في مرتفعات الجولان في أعقاب الاضطرابات في سوريا.وأوضح "نتنياهو" أن القوات الإسرائيلية سيطرت على منطقة عازلة في مرتفعات الجولان، حُددت بموجب اتفاق وقف إطلاق نار مع سوريا عام1974.