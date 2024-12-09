نائب أمير الرياض يفتتح منتدى الرياض الاجتماعي الخامس لتعزيز الوعي القانوني

افتتح نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، فعاليات منتدى الرياض الاجتماعي الخامس الذي تنظمه جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي "واعي" بعنوان "الوعي القانوني"، بحضور عدد من أصحاب المعالي.

وأكد الدكتور "حميد الشايجي"، نائب رئيس جمعية واعي، خلال كلمته قائلاً: أن النسخة الخامسة من عمر المنتدى يمثل امتدادًا للمنتديات السابقة التي انطلقت منذ أكثر من عشرة أعوام، وهدفت إلى دراسة التحديات الاجتماعية وتحليلها واقتراح حلول علمية لها، مشيراً إلى أن المنتدى يعكس التزام الجمعية بتعزيز التنمية المجتمعية عبر إقامة شراكات استراتيجية مع القطاعات الحكومية والجهات ذات العلاقة.

وبيّن "الشايجي" أن النسخة الخامسة من المنتدى تسلط الضوء على أهمية الوعي القانوني في تعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية المجتمعية، كما استعرض أبرز إنجازات المنتديات السابقة، مثل "الأسرة السعودية والتحديات المعاصرة"، و"الشباب بناء وعطاء"، و"المجتمع والتقنية"، التي استقطبت آلاف المشاركين وقدمت جلسات حوارية وورش عمل مبتكرة، استهدفت مختلف الفئات وساهمت في تحقيق تأثير ملموس على مستوى المجتمع.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية واعي، الأستاذ عبدالعزيز العجلان، أن الجمعية تسعى منذ تأسيسها قبل 20 عامًا إلى مواجهة التحديات الاجتماعية وخدمة الأسرة من خلال مبادرات وبرامج نوعية تواكب الواقع وتستشرف المستقبل مشيراً إلى أن منتدى الرياض الاجتماعي الخامس يعزز العدالة الوقائية ويطور دور الفرد والمؤسسات في نشر الوعي القانوني.

وأردف يأتي المنتدى الاجتماعي الخامس بعنوان (الوعيِ القانوني)، لينضمَ إلى عِقدِ المنتديات الذهبية السابقة، والتي تناولت موضوعاتٍ أسريةً ومجتمعيةً وشبابيةً وماليةً وتقنيةً هادفة، وفي كل منتدى تميزٌ في الطرحِ، وتجديدٌ في الموضوع، وتنوعٌ في الوسائل، واصطفاءٌ للخبرات، وتوظيفٌ مُتقنٌ للكوادرِ والإمكانات.

وشهد حفل الافتتاح تدشين نائب أمير منطقة الرياض برامج الجمعية وإطلاق هاكاثون الوعي القانوني، كما شهد الحفل كذلك تكريم نائب أمير منطقة الرياض على جهوده الداعمة لأعمال الجمعية.

وتتضمن فعاليات المنتدى جلسات نقاشية وورش عمل تهدف إلى تطوير الدراسات القانونية في القطاع غير الربحي، وتعزيز دور الوساطة في تسوية المنازعات، إضافة إلى مبادرات تسعى إلى بناء مجتمع أكثر وعيًا بالقوانين.

يمثل منتدى الرياض الاجتماعي الخامس محطة جديدة في مسيرة جمعية "واعي" لدعم التنمية المجتمعية، من خلال جمع نخبة من الخبراء لمناقشة القضايا القانونية والاجتماعية المحورية، بما يلبي تطلعات دوت الخليج والمواطن.