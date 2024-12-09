السعودية | صندوق التنمية السياحي يحصل شهادة التأهيل من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

حصل صندوق التنمية السياحي، المُمكّن الوطني للقطاع السياحي، على شهادة “التأهيل” من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة Qualified by EFQM، وذلك نظير نجاح الصندوق في تلبية متطلبات المؤسسة.

وقيّمت المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة جهود صندوق التنمية السياحي، بحسب نموذجها للتميز المؤسسي لتحسين أداء الشركات والمنظمات العالمية، عبر سبعة معايير تقييم رئيسة تشمل: الإستراتيجية، والقيادة، والاستدامة، والأداء المؤسسي، ومشاركة أصحاب المصلحة، ونتائج مؤشرات الأداء، وانطباعات المعنيين.

وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبداللّه الفاخري, تأهيل صندوق التنمية من قِبل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة على نهجه في الالتزام بأعلى معايير الجودة في الحوكمة وإدارة عمليات الصندوق، لتمكين أصحاب المصلحة من مستثمرين ورواد أعمال”, مثمنًا الجهود المبذولة لمنسوبي الصندوق، التي تُوجت بهذا الإنجاز.

يُذكر أن المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة أنشئت عام 1989 وتتخذ من مدينة بروكسل مقرًا لها, حيث يقوم إطار عملها على تمكين المؤسسات في رحلتها نحو الأداء المستدام من خلال التحوّل والتحسين المستمر؛ بهدف دعم تلك المؤسسات في الوصول إلى أعلى مستويات الجودة من خلال تقييم إستراتيجياتها وممارساتها.

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