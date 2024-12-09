شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من رياح شديدة على أملج بتبوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك، اليوم الاثنين، من رياح شديدة، على أملج، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 6 مساءً.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 6 مساءً.
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