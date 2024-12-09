شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الرياض" تنشر قيم النزاهة في اليوم الدولي لمكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، تحت شعار "نزاهة.. مسؤولية.. مستقبل"، في إطار جهودها لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتضمن الاحتفاء تنظيم فعاليات توعوية وأنشطة تربوية تستهدف رفع الوعي بخطورة الفساد وأثره السلبي على المجتمع.



أبرز فعاليات الاحتفال

وشملت الفعاليات التي نظمتها الإدارة العامة لتعليم الرياض خطة إعلامية اتصالية تهدف إلى نشر ثقافة النزاهة بين الطلاب والمعلمين، مع التأكيد على دور وزارة التعليم في تعزيز قيم الأمانة والشفافية. وخصصت الإذاعة المدرسية لتقديم رسائل تهدف إلى غرس مبادئ النزاهة في عقول النشء.

وفي هذا السياق، قال عبدالسلام الثميري، المتحدث الرسمي بتعليم الرياض، إن الإدارة ومدارسها عملت على نشر مواد توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز ثقافة الشفافية وتأكيد التزام المملكة بمحاربة الفساد بجميع أشكاله.

وأضاف أن المملكة تعد نموذجًا عالميًا يحتذى به في مكافحة الفساد، بفضل قيادتها الرشيدة وجهودها المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة.

تأتي هذه المبادرة انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 التي تضع النزاهة والشفافية في صدارة أولوياتها، بما يعزز التنمية الوطنية ويحافظ على مكتسباتها.