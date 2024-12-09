شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين نوعي يقود طلاب المملكة لتحقيق قفزة في نتائج TIMSS الدولية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أظهرت نتائج دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم (TIMSS) لعام 2024م تحسناً ملحوظاً في أداء طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية، حيث حقق طلاب الصف الرابع الابتدائي تقدماً بمقدار (22) نقطة في الرياضيات و(26) نقطة في العلوم مقارنةً بالاختبارات السابقة، مما يعكس تطوراً لافتاً في المستوى العام للتحصيل الدراسي.
ويعد هذا التحسن إنجازاً بارزاً على المستوى الدولي، إذ أظهرت النتائج أن المملكة تصدرت قائمة أفضل ثلاث دول في التحسن مقارنة بين عامي 2019 و2023م.
ويُعزى هذا النجاح إلى الجهود المستمرة التي تقودها وزارة التعليم في إطار تطوير التعليم العام، ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية السعودية 2030، بما يعكس التزام المملكة بالوصول إلى المتوسط الدولي بحلول عام 2030م.
يذكر أن اختبارات TIMSS تُعنى بقياس مستوى تحصيل الطلاب والطالبات في الرياضيات والعلوم للصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، وتشرف على تنظيمها المنظمة الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA).
وتأتي هذه الإنجازات في سياق سجل حافل بالتحسن النوعي للمملكة في الاختبارات الدولية، حيث سجلت مؤخراً تقدماً بواقع (19) نقطة في اختبار PIRLS للقراءة، و(16) نقطة في اختبار PISA للرياضيات.
على الصعيد المحلي، كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، خلال مؤتمر التميز المدرسي، عن نتائج إيجابية للاختبارات الوطنية (نافس 2024)، حيث حققت أكثر من 60% من مدارس المملكة تحسناً في مهارات القراءة، واستيعاب المقروء بنسبة 10% فأكثر. كما سجلت 37% من المدارس الابتدائية تحسناً بنسبة تجاوزت 20%.
تعمل وزارة التعليم بالتعاون مع شركائها على رفع كفاءة طلابها وطالباتها لتعزيز التنافسية العالمية، من خلال التطوير المستمر للمناهج والخطط الدراسية، والتدريب المهني للمعلمين والمعلمات، إضافة إلى شراكات فاعلة مع الأسر لتعزيز دورها في دعم التحصيل التعليمي.
ويعد هذا التحسن إنجازاً بارزاً على المستوى الدولي، إذ أظهرت النتائج أن المملكة تصدرت قائمة أفضل ثلاث دول في التحسن مقارنة بين عامي 2019 و2023م.
ويُعزى هذا النجاح إلى الجهود المستمرة التي تقودها وزارة التعليم في إطار تطوير التعليم العام، ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية السعودية 2030، بما يعكس التزام المملكة بالوصول إلى المتوسط الدولي بحلول عام 2030م.
التحصيل التربوي
يذكر أن اختبارات TIMSS تُعنى بقياس مستوى تحصيل الطلاب والطالبات في الرياضيات والعلوم للصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، وتشرف على تنظيمها المنظمة الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA).
وتأتي هذه الإنجازات في سياق سجل حافل بالتحسن النوعي للمملكة في الاختبارات الدولية، حيث سجلت مؤخراً تقدماً بواقع (19) نقطة في اختبار PIRLS للقراءة، و(16) نقطة في اختبار PISA للرياضيات.
مهارات القراءة
على الصعيد المحلي، كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، خلال مؤتمر التميز المدرسي، عن نتائج إيجابية للاختبارات الوطنية (نافس 2024)، حيث حققت أكثر من 60% من مدارس المملكة تحسناً في مهارات القراءة، واستيعاب المقروء بنسبة 10% فأكثر. كما سجلت 37% من المدارس الابتدائية تحسناً بنسبة تجاوزت 20%.
تعمل وزارة التعليم بالتعاون مع شركائها على رفع كفاءة طلابها وطالباتها لتعزيز التنافسية العالمية، من خلال التطوير المستمر للمناهج والخطط الدراسية، والتدريب المهني للمعلمين والمعلمات، إضافة إلى شراكات فاعلة مع الأسر لتعزيز دورها في دعم التحصيل التعليمي.