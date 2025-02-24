شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية في إندونيسيا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انطلقت أمس الأحد، التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية على المستوى الوطني في شرق إندونيسيا، التي تُنظم بدعم من المملكة ممثلةً بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبر الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا، بالتعاون مع معاهد ومراكز معاذ بن جبل الإسلامية في مدينة كينداري.

وتشهد التصفيات النهائية، مشاركة نخبة من المتسابقين الذين تأهلوا من بين 408 متسابقين يمثلون 169 جهة إسلامية من 60 مدينة ومحافظة في 19 منطقة بشرق إندونيسيا، بعد خوضهم مراحل التصفيات الأولية والثانية التي أقيمت عبر قناة معاذ الفضائية وإذاعة معاذ بن جبل.

ويشرف على تحكيم التصفيات النهائية لجان تحكيم تضم محكمين معتمدين من وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا، إضافة إلى نخبة من المختصين في علوم القرآن والسنة، لضمان تحقيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في تقييم المشاركين.