شكرا لمتابعة خبر عن النفوذ البريطاني يتراجع في ظل التحالف السعودي الأمريكي الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تواجه بريطانيا خطر التهميش حيث أن المملكة المتحدة لم تعد تحظى بالأولوية في السياسة الخارجية الأمريكية، حيث تتجه واشنطن نحو تعزيز علاقاتها مع السعودية، مما يهدد مكانة بريطانيا التقليدية كحليف استراتيجي لأمريكا.

وأصبحت المملكة أولوية قصوى في ظل إدارة ترامب، حيث أصبحت العلاقة بين واشنطن والرياض أكثر أهمية من أي وقت مضى، متجاوزة حتى العلاقة التاريخية بين أمريكا وبريطانيا وأوروبا بأكملها. بينما تركيز ترامب على التعاون الاقتصادي والاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة جعل السعودية الحليف الأبرز في السياسة الأمريكية.

وتعد الاستثمارات الأمريكية 25% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السعودية، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فيما في المقابل، ضخت السعودية أكثر من 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يعزز التعاون المشترك ويجعل الولايات المتحدة الوجهة الاستثمارية الأولى للمملكة.