شكرا لمتابعة خبر عن وافد سوري يوجه الشكر للمملكة وولي العهد من تنزانيا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبر وافد سوري عن شكره وامتنانه للمملكة بعد تحقيقه الفوز في مسابقة القرآن الدولية 33 في تنزانيا.

ولفت إلى أنه أول مواطن سوري يشارك في مسابقة قرآنية بعد تحرير سوريا من الفساد والظلم الذي عاشه السوريون لقرابة 50 عاما، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

ووجه الشكر إلى المملكة وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء على دعمهم للسوريين والمشاركين في المسابقة.