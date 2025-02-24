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وافد سوري يوجه الشكر للمملكة وولي العهد من تنزانيا .. فيديو

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وافد سوري يوجه الشكر للمملكة وولي العهد من تنزانيا .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - عبر وافد سوري عن شكره وامتنانه للمملكة بعد تحقيقه الفوز في مسابقة القرآن الدولية 33 في تنزانيا.

ولفت إلى أنه أول مواطن سوري يشارك في مسابقة قرآنية بعد تحرير سوريا من الفساد والظلم الذي عاشه السوريون لقرابة 50 عاما، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

ووجه الشكر إلى المملكة وصاحب السمو الملكي، الأمير ، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء على دعمهم للسوريين والمشاركين في المسابقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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