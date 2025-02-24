شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سماء المملكة تبتهج بعروض الألعاب النارية في يوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

احتفالات الألعاب النارية في يوم التأسيس

احتفالات يوم التأسيس

الدمام - شريف احمد - انطلقت عروض الألعاب النارية في سماء المملكة، إذ عمّت جميع المناطق، وذلك احتفالًا بيوم التأسيس.وشهدت الدمام ومحافظة الأحساء عروض الألعاب النارية احتفالا بيوم التأسيس، وانطلقت الفعاليات في تمام الساعة العاشرة مساءً.وأضاءت الألعاب النارية سماء كورنيش الدمام، وتحديدًا أمام مركز الملك عبدالله الحضاري، كما شهدت محافظة الأحساء عروضًا مماثلة في منتزه الملك عبدالله.كما شهدت سماء الأحساء ليلة احتفالية مبهرة، حيث أضاءت الألعاب النارية منتزه الملك عبدالله البيئي احتفالا بيوم التأسيس.وتوافد الأهالي والمقيمين لمشاهدة العروض الضخمة التي رسمت لوحات فنية رائعة في مشهد جسد الفرحة والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

كما انطلقت عروض الألعاب النارية في الرياض، وجدة، وتهدف هذه الفعاليات إلى تسليط الضوء على تاريخ المملكة العريق، والتأكيد على عمق جذور الهوية السعودية وتراثها الأصيل.

إطلاق الألعاب النارية في سماء السعودية

كما شهدت عدة أماكن أخرى احتفالات يوم التأسيس بإطلاق الألعاب النارية في سماء المملكة، وضمت، حائل وبريدة ونجران والباحة.

وعكست احتفالات الألعاب النارية، روح السعادة والانتماء والفخر بتاريخ المملكة.

فيما عبر الحضور عن سعادتهم الغامرة بهذه الاحتفالات، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بتاريخ وطنهم.