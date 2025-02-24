شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض يمازح أصغر صقار: وين الحباري؟ .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت احتفالية يوم التأسيس التي أُقيمت في قصر الحكم بالرياض، موقفًا عفويًا جمع بين سمو أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، وأصغر صقار مشارك في الفعالية.

وخلال الجولة التفقدية للأمير، لاحظ وجود الصقار الصغير، فتوجه إليه بابتسامة وسأله مازحًا: “وين الحباري؟” في إشارة إلى الطائر الذي يُعتبر الهدف التقليدي للصقارين في رحلات الصيد.

يُذكر أن احتفالية يوم التأسيس تهدف إلى إحياء ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى، وتسليط الضوء على التراث والثقافة السعودية عبر فعاليات متنوعة تُبرز الموروث الشعبي والتاريخي.

ويعتبر اليوم اختتام فعاليات يوم التأسيس في ساحة العدل بمنطقة قصر الحكم بالرياض، بتنظيم الهيئة الملكية لمدينة الرياض وإمارة منطقة الرياض.

وتشهد الفعالية عرضًا تاريخيًا لمسيرة الدولة السعودية من تأسيسها قبل أكثر من 300 عام حتى العصر الحالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بالإضافة إلى معرض “كفاح الأجداد وهمّة الأحفاد”، الذي يعرض تاريخ المملكة وإنجازاتها عبر تجارب تفاعلية وتقنيات حديثة.