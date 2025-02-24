شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يشارك في عايشة الدور مع دنيا سمير وعقبال عندكوا مع الرداد وايمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد ثروت في بطولة مسلسل عايشة الدور بطولة النجمة دنيا سمير غانم، وإخراج أحمد الجندى، حيث يقدم ثروت دورا محورياً في أحداث العمل الذى تدور أحداثه في اطار 15 حلقة من الكوميديا، ويشارك في بطولة العم كلا من سماء إبراهيم، محمد كيلاني، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

ويشارك فى بطولة مسلسل عقبال عندكوا بطولة النجمان حسن الرداد وايمى سمير غانم، مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.

كما يشارك ثروت في بطولة فيلم روكى الغلابة بطولة دنيا سميرغانم ،تقدم دنيا خلال أحداث الفيلم شخصية مختلفة وجديدة عليها، إذ تجسد شخصية بودى جارد للفنان محمد ممدوح تايسون الذى يقدم شخصية رجل أعمال كبير ويمران بمواقف كوميدية خلال أحداث الفيلم.

ويشارك في بطولة الفيلم بجوار دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح، الفنان محمد ثروت وعدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى.