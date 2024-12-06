شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 9 ديسمبر.. استمرار التسجيل في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور والان نبدء بالتفاصيل

6 أشواط للمُلاك الدوليين

أكبر تجمع للصقور

الدمام - شريف احمد - تواصلت عملية تسجيل المشاركين الدوليين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي حتى 19 ديسمبر الحالي، في مقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، بجوائز تتجاوز قيمتها 36 مليون ريال، وتصنَّف الأكبر في تاريخ جوائز منافسات المهرجان.وتنتهي عملية التسجيل يوم 9 ديسمبر الحالي، ويبدأ تسجيل المشاركين الدوليين من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً.وفي إطار التسهيلات الكبيرة التي يقدمها نادي الصقور السعودي للمشاركين، فقد جرى توفير العديد من الخيارات للتسجيل، سواءً عبر روابط معينة أو تطبيق "واتساب"، أو الحضور إلى مقر النادي في ملهم.تنطلق منافسات الدوليين يوم 11 ديسمبر الحالي من خلال إقامة 6 أشواط للمُلاك الدوليين ستكون على 6 كؤوس تحمل اسم الملك عبدالعزيز، وهي مخصصة لفئات شاهين، وحر، وجير تبع (فرخ وقرناس).وتنطلق السبت المقبل عملية تسجيل المشاركين في مسابقة مزاين الصقور، وتنتهي في 13 ديسمبر، وسيكون التسجيل متاحًا من الساعة 9 صباحًا حتى 4 مساءً.يُعد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور أكبر تجمع للصقور في العالم، إذ تمكَّن من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية 3 مرات من حيث عدد الصقور المشاركة.ويجمع المهرجان نخبة الصقارين المحليين والدوليين، ويهدف إلى تعزيز التراث الثقافي المرتبط بالصقارة، وإحياء التنافس في الهواية التراثية، وضمان استدامتها ونقلها للأجيال القادمة.