الدفاع التركية: مقتل 21 إرهابيا في شمال سوريا والعراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية "مقتل 21 إرهابيا من تنظيم "بي كي كي"، 20 منهم في شمال سوريا، و1 شمال العراق"، مشيرة الى ان "الجيش التركي يواصل اتخاذ التدابير اللازمة في إطار مكافحة الإرهاب".

وأوضحت أن القوات التركية تمكنت من تحييد 20 إرهابيا من "واي بي جي/ بي كي كي" بينما كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات ضد منطقتي عمليتي "درع الفرات" و"نبع السلام"، شمالي سوريا.