بعقليني خلال قداس الميلاد في دير مار الياس- الكنيسة: نشجب العنف المستشري وابادة الشعب الفلسطيني والحرب على لبنان

أشار رئيس دير مار الياس ورئيس جمعيّة عدل ورحمة الأب نجيب بعقليني، في عظته خلال قداس الميلاد في دير مار الياس- الكنيسة الى ان "الميلاد يكشف لنا الميلاد حقيقة الله ووجهه. إنّه إله المحبة، المتخذ صورتنا، الحاني علينا، الغافر آثامنا، الراحم ضعفنا، الشافي أوجاعنا".

وتابع :"نعم، وُلِدَ لنا مخلص، وأراد أن يخلّصنا، لأنّه يحبّنا، فسكن بيننا وأعطانا القوة لنبحث عن الحقيقة. وما الحقيقة إلا هو الإله المتجسد مخلّص البشر.

يقول القديس بولس "في المسيح يحلّ كلّ ملء اللاهوت جسديا. المسيح هو صورة الله هو ضياء مجد الله ، وصورة جوهره، وضابط الجميع بكلمة قوته".

واضاف :"نعم، وُلِدَ لنا مُخلّص ، لأنه يهب الحق للغالبين، والنُّور للعميان، والرَّجاء لليائسين، والفرح للبائسين، والعزاء للمُنكسرين، والشفاء للمرضى، والدواء للمتألمين، والحياة للمُحتضرين، والطَّعام للجياع، والرحمة للبؤساء، والخلاص للهالكين والغُفران للخطأة، والراحة للموتى، والاتفاق للعائلات، والحريّة للمأسورين، والقدوة للشَّباب، والقداسة للمُعمّدين، و الفرح للمُبشِّرين ، والسَّلام لأنقياء القلوب، والعدل للمظلومين".

ولفت الى انه "باليوبيل المقدس الذي أعلنه البابا فرنسيس تحت عنوان الرجاء الذي لا يخيب انتظارات المؤمنين معززًا بالتسامح والمسامحة"، مشيرا الى انه "اقرعوا يفتح لكم" على كل مؤمن بالخالق اي الله ان يفتح الابواب على مصراعيها اي القلوب والضمائر على الامل والرجاء والتسامح والرحمة من اجل عالم افضل مبني على احترام الاخر المختلف".

وطلب بعقليني الصلاة لجميع المؤمنين لا سيمّا لأصحاب الارادة الصالحة كي يتابعوا نضالهم من اجل انقاذ الإنسان من ويلات الغضب والحرب التي يسببها الإنسان لسكان كوكب الارض. وشجب العنف المستشري وابادة الشعب الفلسطيني والحرب على لبنان والموت في بلاد الشرق الأدنى.

وناشد طفل المغارة:"ساعدنا لنعيش السلام الحقيقي . أبعد عنا الآلام والخصومات والرذائل".