قوى الامن: توقيف 5 متورطين في سرقة خزنة أموال ومستندات في منطقة فرن الشباك

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، في بيان انه "بتاريخ 6-12-2024، ادعت مواطنة حول تعرّض منزلها في محلة فرن الشباك لعملية سرقة خزنة تحتوي على مستندات هامة ومبلغ /12,000/ دولار أميرك، وعلى أثر ذلك، باشرت قوى الأمن الداخلي بإجراءاتها في موقع حصول السرقة، وبنتيجة المتابعة التقنية والاستعلامية توصّلت شعبة المعلومات الى كشف هوية جميع المتورّطين في عملية السرقة، ومن بينهم:

- أ. ش. (مواليد عام 1994، غاني الجنسية)

- أ. ك. (مواليد عام 1996، سيراليونية الجنسية)

- أ. ج. (مواليد عام 2002، سيراليونية الجنسية)

- م. ك. (مواليد عام 2003، سيراليونية الجنسية)

- ج. ك. (مواليد عام 2003، سيراليونية الجنسية)

وأعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.

وكشفت انه "بتاريخ 11-12-2024، وبعد عملية مراقبة تمكّنت دوريات الشعبة من تنفيذ مداهمات متزامنة في منطقتي الدورة وجونية أدت إلى توقيفهم، كما تم ضبط مبلغ /1,850/ $ بالإضافة إلى هواتف خلوية وحاسوب، وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة تورّطهم بعملية سرقة الخزنة بالاشتراك مع آخرين، وأنهم قاموا بتوزيع الأموال فيما بينهم ورموا الخزنة في منطقة حرجية في محلة جونية".

واوضحت انه "تم إجراء دلالة على مكان رمي الخزنة والموقع الذي تم وضع المستندات فيه، حيث تم ضبط سندات ملكية عقارات ودفاتر شيكات وجوازات سفر وهواتف خلوية، وأجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا القضاء المختص، وتم تسليم المضبوطات إلى الجهة المدعية والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد العصابة".