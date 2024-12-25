الدفاع المدني: استشهاد عنصر ومعاون من فوج إطفاء طرابلس جراء انهيار مبنى

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني وزارة الداخلية والبلديات في بيان، "باستشهاد المتطوع الاختياري عبدالله محمد المهتدي، من عديد مركز الشمال الإقليمي، والمعاون في فوج إطفاء طرابلس خليل رمزي أشقر جراء انهيار مبنى الزيلع في منطقة الميناء- طرابلس، أثناء عملهما مع زملائهما من الدفاع المدني وفوج إطفاء طرابلس لإخماد النيران التي اندلعت في مستودع للخرضوات أسفل المبنى، والذي انهار بالكامل".

واوضح البيان بانه "في التفاصيل، تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني قرابة الساعة 4:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 24-12-2024 بلاغا عن اندلاع حريق في مستودع للخرضوات أسفل مبنى سكني في الميناء- طرابلس. على الفور، توجهت فرق الدفاع المدني معززة بآليات ومعدات من عدة مراكز إلى الموقع، حيث عملت بداية على إخلاء المبنى من السكان، إضافة إلى المبنى المجاور الذي يحتوي على منشرة وخزانات مازوت حرصًا على سلامة القاطنين وتفادي كارثة أكبر. وخلال تنفيذ عمليات الإطفاء داخل المستودع الذي يحوي كميات كبيرة من المواد الملتهبة انهار المبنى بشكل مفاجئ، ما أدى إلى استشهاد العنصر في فوج اطفاء طرابلس خليل أشقر حيث فقد الاتصال به وتعرض المتطوع الاختياري عبدالله المهتدي لاصابة بالغة نتيجة الانهيار".

ولفتت الى انه بناء على توجيهات وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، حضر المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح إلى الموقع، وتابع شخصيا عمليات رفع الأنقاض. وبمتابعة حثيثة وتواصل مستمر مع الوزير مولوين قد أسفرت العمليات التي نفذها عناصر الدفاع المدني عن إنقاذ المتطوع الاختياري عبدالله المهتدي، إلا أنه فارق الحياة لاحقا في المستشفى متأثرا بإصاباته.

واشارت الى انه "قرابة الساعة الرابعة فجرا، تمكن عناصر الدفاع المدني من سحب جثمان الشهيد خليل أشقر المعاون في فوج اطفاء طرابلس. كما تعرض ثلاثة عناصر من عديد مركز الشمال الإقليمي لإصابات متفرقة نقلوا على أثرها إلى مستشفى المظلوم في طرابلس لتلقي العلاج اللازم وقد خرجوا منها صباح اليوم. وفي هذه الأثناء، تواصل فرق الدفاع المدني، بالتعاون مع فوج إطفاء طرابلس، العمل على رفع الأنقاض للوصول إلى مصدر الحريق وإخماده بالكامل. وقد تمكن العناصر من الحيلولة دون امتداد النيران إلى المنشرة وخزانات المازوت المجاورة، مما جنب المنطقة كارثة محتملة".