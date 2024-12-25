أ ف ب: السلطات السورية أعلنت إحراق نحو مليون حبة كبتاغون

أحرقت السلطات الجديدة في سوريا كميات كبيرة من المخدّرات منها نحو مليون من حبوب الكبتاغون.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في إدارة الأمن العام تأكيده ان "الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية الجديدة عثرت على مستودع للمواد المخدرة أثناء تمشيط العاصمة دمشق وبالتحديد داخل المربع الامني في منطقة كفرسوسة"، بينما أكد مصدر ثانٍ العثور على "ما يقارب أو يفوق المليون حبة كبتاغون وقمنا بحرقها على الفور".

واكدت الوكالة ان "عناصر أمن أشعلوا النار في كميات من القنب الهندي وصناديق من عقار الترامادول ونحو خمسين كيسا صغيرا تحتوي على حبوب كبتاغون وردية اللون".