شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث تطوير علاقات التعاون مع رئيس الوزراء الباكستاني والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية