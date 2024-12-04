شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث تطوير علاقات التعاون مع رئيس الوزراء الباكستاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك على هامش قمة المياه الواحدة.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الباكستانية ومجالات التعاون الثنائي وسبل تطويره، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، كما ناقشا عددًا من القضايا خاصة جهود معالجة تحديات المياه.
ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي، والوفد الرسمي لدولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الباكستانية ومجالات التعاون الثنائي وسبل تطويره، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، كما ناقشا عددًا من القضايا خاصة جهود معالجة تحديات المياه.
قائمة الحضورحضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الاستثمار م. خالد الفالح، والمستشار في الديوان الملكي محمد التويجري.
ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي، والوفد الرسمي لدولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.