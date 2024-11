شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنذار الأحمر.. تحذيرات من ضباب كثيف وانعدام الرؤية في 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أحمر للتحذير من حالة الطقس في جازان وعسير والباحة.ويشمل الإنذار منطقة جازان في محافظات الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، محذرا من ضباب كثيف وانعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل، حتى الساعة: 08:00 صباح السبت.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد، من طقس منطقة الباحة في محافظات الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.وتشمل الحالة ضباب كثيف، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل، حتى الساعة: 08:00 صباح السبت الموافق 28-05-144.كما حذر المركز الوطني للأرصاد من طقس منطقة عسير في محافظات أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيده وظهران الجنوب.وتشمل الحالة ضباب كثيف، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل، حتى الساعة: 08:00 صباح السبت.