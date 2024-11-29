اخبار السعوديه

بالإنذار الأحمر.. تحذيرات من ضباب كثيف وانعدام الرؤية في 3 مناطق

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنذار الأحمر.. تحذيرات من ضباب كثيف وانعدام الرؤية في 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أحمر للتحذير من حالة الطقس في جازان وعسير والباحة.
ويشمل الإنذار منطقة جازان في محافظات الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، محذرا من ضباب كثيف وانعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل، حتى الساعة: 08:00 صباح السبت. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) https://twitter.com/NCMKSA/status/1862492178368418188?ref_src=twsrc%5Etfw

طقس

كما نبه المركز الوطني للأرصاد، من طقس منطقة الباحة في محافظات الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
وتشمل الحالة ضباب كثيف، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل، حتى الساعة: 08:00 صباح السبت الموافق 28-05-144.

طقس الصباح الباكر

كما حذر المركز الوطني للأرصاد من طقس منطقة عسير في محافظات أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيده وظهران الجنوب.
وتشمل الحالة ضباب كثيف، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل، حتى الساعة: 08:00 صباح السبت.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا