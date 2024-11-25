شكرا لقرائتكم خبر عن لتنظيم تدفق المعتمرين.. "الحج والعمرة" توضح مؤشرات الألوان على "نسك" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعوة المعتمرين للالتزام بالمواعيد



ودعت الوزارة المعتمرين إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد والتواريخ المحددة في التصاريح الصادرة عبر التطبيق، مشددة على أهمية الحضور في الوقت المقرر لتجنب التكدس وضمان تقديم خدمات متكاملة للجميع.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن تحميل تطبيق “نسك” عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة من خلال الرابط haj.gov.sa/MobileApp.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركز على تحسين تجربة ضيوف الرحمن وتطوير الخدمات المقدمة لهم باستخدام أحدث التقنيات.

تسعى وزارة الحج والعمرة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز انسيابية حركة المعتمرين، وتقديم تجربة روحانية متميزة تعكس تطلعات القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.