السعودية | نائب وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية تشاد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، معالي وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي والتشاديين بالخارج الدكتور عبدالله صابر فضل، وذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع، المنعقد في جمهورية تركيا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الدولية.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد أبوالنصر.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط