شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: الرسوم الجمركية الأمريكية ستصبح أضحوكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقدت الصين الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب واعتبرت أنها "لعبة أرقام وستصبح أضحوكة"، مع إعلانها الجمعة زيادة التعرفات على الواردات الأميركية إلى 125%.وقال ناطق باسم وزارة التجارة الصينية إن الرسوم الجمركية التي تفرضها واشنطن على المنتجات الصينية "أصبحت لعبة أرقام لا أهمية عملية لها في الاقتصاد".وأضاف "لن يؤدي ذلك إلا إلى فضح المزيد من الإكراه الذي تمارسه الولايات المتحدة، سيصبح الأمر أضحوكة".