شكرا لقرائتكم خبر عن مغلقة على ارتفاع.. تفاصيل نتائج بورصة موسكو اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الروبل الروسي مقابل العملات الرئيسية

سعر الروبل الروسي

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 67.21 نقطة، بنسبته 2.43%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 2831.49 نقطة.وأنهى مؤشر RTS على ارتفاع بنسبة 3.66%، ما يعادل 37.54 نقطة، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليصل إلى مستوى 1061.83 نقطة.كان حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية أمام الروبل.حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.08 روبل، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 85.0159 روبلًا.كما خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 49 كوبيكًا، ليبلغ 94.6036 روبلًا.بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 10 كوبيكات، ليصل إلى 11.5336 روبلًا.