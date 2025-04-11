شكرا لقرائتكم خبر عن الأول في ولايته الثانية.. تفاصيل الفحص الطبي لترامب والان نبدء بالتفاصيل

الفحص الطبي لترامب

صحة الرئيس الأمريكي

الحالة الصحية لترامب

الدمام - شريف احمد - يخضع دونالد ترامب البالغ 78 عاما لفحص طبي، اليوم الجمعة، وهو الرئيس الأكبر سنا لدى الانتخاب من بين الرؤساء الأميركيين كافة.وكان ترامب اتُهم في ولايته الرئاسية الأولى بعدم الشفافية في ما يتّصل بوضعه الصحي.ومن المقرّر أن يصل ترامب عند الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي (15,00 ت غ) إلى مستشفى والتر ريد في ضواحي واشنطن، وأن يغادر المرفق عند الساعة 15,45 (19,45 ت غ)، أي بعد نحو خمس ساعات.ولم يعلن البيت الأبيض أي تفاصيل على صلة بطبيعة الفحوص التي سيخضع لها ترامب.كان ترامب كتب في منشور على منصّته تروث سوشال الاثنين "لم أشعر يومًا أنني أفضل حالا، مع ذلك، يجب القيام بذلك!".وأصبحت صحة الرئيس الأمريكي مسألة بالغة الحساسية في أواخر عهد جو بايدن الذي كان قد بلغ 82 عاما في نهاية ولايته الرئاسية.وقد ازدادت على مر الأيام طريقة سيره تصلبا وتصريحاته ارتباكًا، في حين يبدو خصمه أكثر قوة بدنيًا.ولا يتناول ترامب الكحول ولا يدخّن، لكنه يجاهر بإكثاره من تناول المشروبات الغازية والوجبات السريعة.وخلال السباق الرئاسي للعام 2024، ذكر أنه أجرى اختبارًا معرفيا واجتازه ببراعة، دون كشف أي تفاصيل.في نوفمبر 2023، نشر ترامب رسالة قصيرة من طبيبه، يقول فيها إنه بصحة ممتازة، وإنه أنقص وزنه، دون تحديد المقدار.ومذّاك الحين، لم ينشر ترامب تقريرًا صحيا، ونشر بايدن تقارير مطوّلة وبغاية التفصيل، بما في ذلك مستويات الكوليسترول لديه واسم الدواء الذي كان يتناوله لعلاج الحساسية.