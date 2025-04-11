شكرا لقرائتكم خبر عن مخلفة سحابة كبيرة.. تحطم طائرة صغيرة في جنوب فلوريدا والان نبدء بالتفاصيل

حوادث تحطم الطائرات في أمريكا

الدمام - شريف احمد - أعلنت شرطة مدينة بوكا راتون تحطم طائرة صغيرة، صباح اليوم الجمعة، في جنوب فلوريدا بالقرب من طريق سريع رئيسي وخطوط للسكك الحديدية.وأشارت شرطة بوكا راتون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى إغلاق العديد من الطرق على مقربة من مطار بوكا راتون قرب طريق 95 السريع.وأفادت وسائل إعلام محلية، أن النيران اشتعلت في الطائرة، وتصاعدت منها سحابة كبيرة من الدخان، ويتعامل رجال الإطفاء مع الحادث.ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة وما إذا كان هناك أي ناجين، ولم تتوفر تفاصيل إضافية على الفور.