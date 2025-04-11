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مخلفة سحابة كبيرة.. تحطم طائرة صغيرة في جنوب فلوريدا

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أ ب - بوكا راتون/ فلوريدا 0 تبليغ

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  • مخلفة سحابة كبيرة.. تحطم طائرة صغيرة في جنوب فلوريدا 3/3

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شرطة مدينة بوكا راتون تحطم طائرة صغيرة، صباح اليوم الجمعة، في جنوب فلوريدا بالقرب من طريق سريع رئيسي وخطوط للسكك الحديدية.
وأشارت شرطة بوكا راتون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى إغلاق العديد من الطرق على مقربة من مطار بوكا راتون قرب طريق 95 السريع.
تحطم طائرة صغيرة في جنوب فلوريدا - nbcnews

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وأفادت وسائل إعلام محلية، أن النيران اشتعلت في الطائرة، وتصاعدت منها سحابة كبيرة من الدخان، ويتعامل رجال الإطفاء مع الحادث.
تحطم طائرة صغيرة في جنوب فلوريدا - nbcnews

ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة وما إذا كان هناك أي ناجين، ولم تتوفر تفاصيل إضافية على الفور.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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