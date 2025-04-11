شكرا لقرائتكم خبر عن البرلماني شوقي القاضي يوجه رسالة لإنصار الحو ثيين بالمناطق المحررة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه البرلماني شوقي القاضي رسالة لمن أسماهم بالمتحوثين بالمناطق المحررة . و قال القاضي : إلى المتحوثين من أبناء تعز و عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية وكل مناطق اليمن. واضاف : انتبهوا على أنفسكم واحذروا فإن هذه الجماعة الـ(ح)ـوثية عنـ(ص)ـرية سـ(لـ)ـالية لم يسلم من جراـئمهم واغـ(تـ)ـيالاتهم أقرانهم من هواشم طيرمانات صنعاء. وأكمل : فلا تعتقدوا أنكم في مأمن منهم مهما كنتم زنابيل وعبيد لمشروعهم وتذكروا بأنهم في سبيل المال والحُكْم يـ(قـ)ـتلون بعضهم

وأختتم : ويصفُّون إخوانهم وأبناء عمومتهم ولكم في تاريخ الإمامة خير عبرة.

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