شكرا لقرائتكم خبر عن محامي صالح يتحدث عن تصدع كبير في صفوف الحو ثي ويكشف عن مقتل قيادي بارز (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد المحامي صالح محمد المسوري بمقتل القيادي الحوثي البارز العميد يحيى المؤيد، حيث عُثر عليه مقتولاً داخل سيارته في منطقة الجراف بالعاصمة المحتلة صنعاء. ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد وتيرة التصفيات الداخلية بين أجنحة المليشيات الحوثية، مما يعكس حالة من الصراع والانقسام داخل الجماعة. وأشار المسوري إلى أن هذا الحدث يتزامن مع جريمة أخرى هزت الشارع اليمني، حيث عُثر قبل يومين على الشقيقتين أمة الخالق وفاطمة المتوكل مقتولتين في أحد شوارع صنعاء في ظروف غامضة. وتشير هذه الأحداث إلى تصاعد التوترات والتصفيات بين القيادات الحوثية، وسط تبادل الاتهامات حول المسؤولية عن هذه الجرائم.



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