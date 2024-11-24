شكرا لمتابعة خبر عن حرس الحدود ينقذ مواطناً من الغرق أثناء ممارسة السباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - باشرت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في منطقة عسير ، انقاذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة .

وعلى الفور تم اتخاذ الاجراءات اللازمة و تقديم المساعدة له .

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.