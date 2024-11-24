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شاب إسباني أبا عن جد يتحدث العربية بطلاقة.. السر مفاجأة! .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف الشاب الإسباني آدم عن الطريقة التي تعلم بها اللغة العربية، حيث يتحدثها بطلاقة على الرغم من أنه أسباني أبا عن جد.

وأوضح، في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أن متابعة قناتي “سبيستون” و”MBC3″ كانت السبب الرئيسي في إتقانه للغة العربية، حيث اعتاد مشاهدة التلفاز بالعربية فقط.

وأضاف آدم أن والدته وعائلتها كانوا يتحدثون إليه بالعربية، بينما والده تعلم اللغة خلال دراسته في سوريا، أما جده فأتقنها أثناء دراسته في .

وأشار إلى حبه للشعر العربي، لكنه لم يقرأ منه كثيرًا حتى الآن، كما كشف عن قراءته للقرآن الكريم واعتزازه بكونه مسلمًا.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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