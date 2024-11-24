شكرا لمتابعة خبر عن شفاعة أمير الحدود الشمالية تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استجابةً لشفاعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، أعلن المواطن مصعب بن صالح العنزي , تنازله عن حقه في القصاص في قضية ابنه صالح -رحمه الله-، وذلك انطلاقًا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وتوجيهات القيادة الحكيمة التي تحث على تعزيز قيم التسامح والعفو.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم ، بحضور متعب بن طراد الهذال ومطلق بن طراد الهذال.

وأثنى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على موقف ولي الدم النبيل واستجابته للشفاعة، مؤكدًا أهمية تعزيز ثقافة التصالح والتسامح في المجتمع لدورها في تقوية الروابط الاجتماعية وحل النزاعات بروح الإخاء.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية للشؤون الأمنية الدكتور سلطان بن عبدالرحمن المعمر، ونائب رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالإمارة وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق عبدالرحمن بن إبراهيم المحيميد.