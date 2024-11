شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج والعمرة: الترتيبات التنظيمية للحرمين تطور الخدمات لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، توفيق بن فوزان الربيعة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموّ ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأكّد أن الموافقة ستنعكس إيجابًا على تطوير وتحسين الخدمات لضيوف الرحمن ، معبرًا عن فخره واعتزّازه بخدمة الحرمين وقاصديهما.