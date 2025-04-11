أسامة الرحباني يتحدث عن ذكرياته في بعلبك وماذا سيُقدم مع هبة طوجي؟

ميرنا وليد - بيروت - تُقام مهرجانات بعلبك كل عام بإتقان وإبهار، اذ يحضرها الكثير من الجمهور نظراً لأهميتها وعراقتها، وقد عُقد مؤتمر صحفي ضم العديد من الشخصيات، نذكر منها رئيسة مهرجانات بعلبك الدولية نائلة دو فريج، وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، وزير الثقافة غسان سلامة، المؤلف الموسيقي والمنتج أسامة الرحباني ومحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر.



موقع "الفن" تواجد في المؤتمر الصحفي، الذي أضاء على البرنامج الصيفي للمهرجان، ومن ضمنه حفل الفنانة اللبنانية هبة طوجي.

وقد أجرينا تقريراً ضم رئيسة مهرجانات بعلبك الدولية نائلة دو فريج، والمؤلف الموسيقي والمنتج أسامة الرحباني.