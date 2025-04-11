ميرنا وليد - بيروت - تُقام مهرجانات بعلبك كل عام بإتقان وإبهار، اذ يحضرها الكثير من الجمهور نظراً لأهميتها وعراقتها، وقد عُقد مؤتمر صحفي ضم العديد من الشخصيات، نذكر منها رئيسة مهرجانات بعلبك الدولية نائلة دو فريج، وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، وزير الثقافة غسان سلامة، المؤلف الموسيقي والمنتج أسامة الرحباني ومحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر.
موقع "الفن" تواجد في المؤتمر الصحفي، الذي أضاء على البرنامج الصيفي للمهرجان، ومن ضمنه حفل الفنانة اللبنانية هبة طوجي.
وقد أجرينا تقريراً ضم رئيسة مهرجانات بعلبك الدولية نائلة دو فريج، والمؤلف الموسيقي والمنتج أسامة الرحباني.
كانت هذه تفاصيل خبر أسامة الرحباني يتحدث عن ذكرياته في بعلبك وماذا سيُقدم مع هبة طوجي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.