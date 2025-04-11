استجواب هالة صدقي بعد توجيه هذه التهمة لها

ميرنا وليد - بيروت - استدعت النيابة العامة في مصر الممثلة المصرية هالة صدقي للاستماع الى اقوالها في قضية اتهامها بالإدلاء بشهادة زور، من قبل الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف في قضية اتهام المخرج عمر زهران بسرقة مجوهرات شربتلي ووقتها قالت صدقي ان الجاني هو زوج المدعية.



​​​​​ونفت صدقي التهمة التي تم توجيهها اليها وأكدت انها قالت ما سمعته من أحد أصدقاء شربتلي: "خالد يوسف هو السارق بالتأكيد، لأني سألته عن رقم محضر السرقة مرتين أو ثلاثة، وكان يعطيني رقماً خاطئاً في كل مرّة".

وأكّد المستشار شريف حافظ، محامي صدقي، أن شهادة موكلته جاءت لإثبات براءة زهران في السرقة، كما أن المحكمة لم تعتمد على أقوالها في حكمها.