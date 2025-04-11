حفل زفاف آل سعود: فستان العروس من Versace والديكورات خيالية (صور)

ميرنا وليد - بيروت - في ليلة ساحرة، احتفل صاحب السمو الأمير أحمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، المعروف بلقبه "سهم"، بزواجه من صاحبة السمو الأميرة حصّة بنت فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، في حفل ملكي بامتياز، حضرته نخبة من وجوه المجتمع الراقي، وتألّق بأجوائه عدد من كبار الفنانين.

وقد خطفت العروس الأنظار، بإطلالة آسرة في فستان زفاف استثنائي، حمل توقيع دار الأزياء الإيطالية العريقة "فرساتشي" (Versace). الفستان جاء بتصميم راقٍ، طغى عليه الدانتيل الفاخر وزخارف الأزهار الرومانسية، ومرصّع بتطريزات دقيقة من الخرز البرّاق. استُوحيت القصّة من طابع "حورية البحر"، التي تُبرز القوام بأنوثة، وتنسدل بانسيابية فاخرة.

أما بالنسبة للديكورات، فقد طغت عليها الفخامة والورود البيضاء والزرقاء اللون والانارة الرائعة . سيطرت الأجواء الرائعة على الحفل، بالإضافة إلى جمال القاعة المميزة التي احتضنت الزفاف.