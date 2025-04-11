ميرنا وليد - بيروت - نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان منشور كشفت فيه عن تفاصيل جديدة تتعلق بعلاقة الفنان المصري حسام حبيب العاطفية، وذلك بعد إعلان ارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفني.

وكشفت مي عن صور للفتاة التي تدعى سارة، خطيبة حسام حبيب، وارفقتها بتعليق ساخر كتبت فيه: "ألف ألف مبروك.. أعرفكم الضحية الجديدة"، وذلك في إشارة إلى مشاكله مع زوجته السابقة شيرين عبد الوهاب.

وسارة هي أزياء ومدونة، ويصل فارق العمر بينهما إلى 20 عاما، إذ تبلغ من العمر 25 عامًا، بينما يبلغ من العمر 45 عامًا.

وتبين من خلال منشورات سارة، التفاعل الرومانسي لحسام حبيب على صورها، من حيث التعليقات الرومانسية.

كانت هذه تفاصيل خبر خطيبة حسام حبيب عارضة أزياء جميلة.. وهذا فارق السن بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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