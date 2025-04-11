جاستن بيبر يهاجم المصورين في أحد المقاهي

ميرنا وليد - بيروت - شهدت نزهة النجم العالمي جاستن بيبر الأخيرة لتناول القهوة مع أصدقائه، شجارا حادا مع المصورين خلال تواجده في أحد المقاهي، وذلك بحسب ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.



وفي التفاصيل، أثناء وصول بيبر إلى أحد المقاهي، التقط له المصورون صورًا ومقاطع فيديو، فلم يستطع النجم تمالك اعصابه فهاجمهم بحدة.

وبعد دخوله المقهى قال له أحد المصورين "صباح الخير"، فرد عليه بيبر بحدة: "لا! ليس صباح الخير! لماذا أنت هنا؟".

وحدثت مشادة كلامية بينهما، فهاجم بيبر سعي المصورين خلف الربح قائلا: "المال، المال، المال، المال، المال. اخرج من هنا يا أخي. المال، هذا كل ما تريده. أنتم لا تهتمون بالبشر".