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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 250 حقيبة إيوائية في كابل بأفغانستان

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الرياض - محمد الوسيري - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 250 حقيبة إيوائية في ولاية كابل بأفغانستان، استفاد منها 1500 فرد بواقع 250 أسرة، وذلك ضمن مشروع الإيواء للعائدين من باكستان إلى أفغانستان والمتضررين من الفيضانات للعام 2024م.

ويأتي في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة مختلف الشعوب والدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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