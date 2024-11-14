شكرا لقرائتكم القوات الجوية تشارك في معرض البحرين للطيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شاركت القوات الجوية الملكية السعودية وفريق الصقور السعودية في معرض البحرين الدولي للطيران، الذي يُقام خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2024 في نسخته السابعة بقاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين.

عروض جوية

وتضمنت المشاركة عروضًا جوية قدمها فريق الصقور السعودية التابع للقوات الجوية الملكية السعودية في استهلال مشاركته في حفل الافتتاح، أظهر فيها الطيارون السعوديون مهاراتهم واحترافيتهم، إلى جانب المشاركة بطائرتي (تايفون) بعروض جوية انفرادية، وعروض أرضية، وطائرة (ف – ١٥ إس أي) بعروض أرضية.

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وتهدف المشاركة إلى إبراز الإمكانيات والمستوى الاحترافي للقوات المشاركة، إلى جانب تعزيز التعاون بين القوات الجوية الملكية السعودية وسلاح الجو الملكي البحريني وإظهار ما وصلت إليه القوات الجوية من احترافية، واكتساب الخبرات في مجال تنفيذ العروض الجوية بجميع أنواعها والاطلاع على أحدث التقنيات العسكرية.

ويعد فريق الصقور السعودية من أبرز فرق الاستعراضات الجوية على مستوى العالم، ويستخدم طائرات «Hawk Mk.65»، وتم إنشاء الفريق للتعريف بإمكانات وقدرة الطيار السعودي على تطويع الآلة واستعراض قدرات الطيارين والفنيين السعوديين عبر عروض جوية متنوعة.

ومن المقرر أن يتضمن معرض البحرين الدولي للطيران عرضًا لأكثر من 125 نوعًا من الطائرات، حيث ستتاح للزوار فرصة مشاهدة الطائرات عن قرب، والاستمتاع بالعروض الجوية التي تجسد أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع الطيران.