السعودية | نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصل إلى الرياض اليوم، معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، والوفد المرافق له، وذلك للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة لدى مملكة البحرين فهد بن محمد بن منيخر، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي عبدالرحمن آل خليفة، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.الرئيس السوري يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

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