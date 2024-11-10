شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مبادرة ”وقار وصحة“ لتقديم الرعاية المنزلية لكبار السن بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن وزير الصحة فهد الجلاجل، مبادرة ”وقار وصحة“ التي أطلقها تجمع القصيم الصحي، بهدف تقديم خدمات صحية شاملة ومتميزة لفئة كبار السن في المنازل، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والكوادر الصحية، في منزل احد المستفيدين من المبادرة.

وتأتي هذه المبادرة في سياق حرص التجمع على إطلاق مبادرات نوعية لتقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات كبار السن في المنطقة، وتسعى إلى تعزيز صحتهم من خلال تقييم شامل للوضع الصحي، وإجراء الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، إضافة إلى المتابعة المستمرة للحالة الصحية للمستفيدين، والكشف عن اعتلالات الشبكية ومشاكل القلب، بهدف رفع جودة الحياة لهذه الفئة الغالية على قلوبنا.

خدمات صحية متميزة



وأشار الرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي، الدكتور موسى بن محمد الحربي، إلى أن المبادرة تتضمن تقديم مجموعة من الخدمات الصحية المتميزة، مثل فحص السكر التراكمي، فحص الأسنان، تحليل الدم الشامل، فحص العيون، فحص القلب، والتطعيمات اللازمة، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في نشر الوعي الصحي وتعزز الرعاية الوقائية لكبار السن في المنطقة، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع حيوي ينعم أفراده بصحة جيدة.

وثمّن الدكتور الحربي دعم وزير الصحة وتدشينه للمبادرة، مما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع.