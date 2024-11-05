شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة.. تفاصيل لقاءات الأمير فيصل بن عياف على هامش المنتدى الحضري والان نبدء بالتفاصيل

التخطيط الحضري

الدمام - شريف احمد - عقد صاحب السمو الأمير د. فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، رئيس الوفد السعودي المشارك في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر بالقاهرة، لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين الدوليين في جناح المملكة المشارك في المنتدى، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.والتقى سموه، وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الكويتي، عبد اللطيف المشاري، وناقش الطرفان فرص التعاون المشترك وأهمية تبادل الخبرات لدعم الجهود التنموية في المدن الخليجية.كما اجتمع مع وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في مملكة البحرين، آمنة الرميحي، واستعراضا أطر التعاون المحتملة وتعزيز الشراكات بين البلدين في المجالات ذات العلاقة.واختتم سموه لقاءاته بلقاء عمدة مدريد، خوسيه لويس مارتينيز، لبحث سبل التعاون بين الرياض ومدريد، وتبادل التجارب في مجالات التخطيط الحضري وتطوير البنية التحتية.