شكرا لقرائتكم خبر عن "سبُل" تحصل على التصنيف الذهبي الدولي في اختبارات الفحص الأمني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت مؤسسة البريد السعودي "سبُل" على شهادة المستوى الذهبي في معايير الأمن من الاتحاد البريدي العالمي UPU على أعمال سبل المتعلقة بتطبيق معايير الأمن البريدي لسلاسل الإمداد الدولية، والالتزام بتنفيذ استراتيجية الاتحاد التي تهدف إلى بناء قدرات المؤسسات البريدية في مجال الأمن البريدي.
جاء ذلك خلال اجتماعات مجلس الاستثمار البريدي في دورته الثانية لعام 2024 التي عُقدت أخيرًا في العاصمة السويسرية برن.
ويسعى البريد السعودي "سبُل" لتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية ليصبح الجهة الرائدة والخيار الاستراتيجي الأول للقطاعات الحكومية والخاصة، مشغلًا وطنيًّا يمتاز بإمكانات عالية في تقديم الممكنات اللوجستية والجيومكانية على مستوى المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماعات مجلس الاستثمار البريدي في دورته الثانية لعام 2024 التي عُقدت أخيرًا في العاصمة السويسرية برن.
ريادة المملكةويؤكد هذا الإنجاز ريادة المملكة العربية السعودية في تقديم الخدمات البريدية والممكنات اللوجستية وتحقيق أهداف التنمية البريدية المستدامة، الذي يبرز التزام سبل بالمعايير الأمنية الدولية من خلال تأمين الإرساليات البريدية وطريقة معالجتها ونقلها، وجميع المراحل اللوجستية التي تمر بها البعائث، بما يعزز من قدراته على المنافسة محليًا ودوليًا.
مهمة فحص شاملةوحققت "سبُل" المستوى الذهبي في مجال الأمن البريدي، بعد مهمة فحص شاملة أجراها خبراء دوليون من الاتحاد البريدي العالمي على أدائها، وتطبيق المتطلبات الرئيسية التي يلزم الامتثال لها، ومن أهمها ضمان سلامة العمليات البريدية وسلامة وصحة العاملين والعملاء، وتقييم المخاطر والتحكم بها، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستدامة، إذ فُحصت جميع العمليات التشغيلية والمباني والأنظمة والمعدات المستخدمة في معالجة الإرساليات البريدية، وتقييم عمليات المراقبة الأمنية لمركز تبادل مؤسسة البريد السعودي اللوجستي بمطار الملك خالد الدولي، ومقارنتها بالمعايير التي وضعها الاتحاد البريدي العالمي، وقياس درجات الأمان على مستوى مكاتب التبادل البريدي الدولية، ونقل البريد الجوي والتدابير العامة للأمن البريدي.
تقدير رفيع المستوىويعد حصول "سبُل" على شهادة المستوى الذهبي في معايير الأمن البريدي تقديرًا رفيع المستوى لجميع العاملين، وتتويجًا لجهودهم الحثيثة نحو تطبيق إجراءات الحصول على الاعتماد الخاصة بالامتثال لمعياري الاتحاد البريدي العالمي الأمنيينِ S58 وS59.
ويسعى البريد السعودي "سبُل" لتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية ليصبح الجهة الرائدة والخيار الاستراتيجي الأول للقطاعات الحكومية والخاصة، مشغلًا وطنيًّا يمتاز بإمكانات عالية في تقديم الممكنات اللوجستية والجيومكانية على مستوى المنطقة.