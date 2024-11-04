شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة "وطن ينبض بالصحة".. اعرف التفاصيل والأهداف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الصحة حملة تحت شعار "وطن ينبض بالصحة" للتعريف بالتحول الصحي ومستهدفاته المتمثلة في تسهيل الحصول على الخدمات الصحية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.

وتتناول الحملة التعريف بالمرحلة الحالية للتحول الصحي التي جرى خلالها فصل الأدوار التنظيمية والإشرافية عن أدوار تمويل الخدمات وتقديم الخدمات الصحية.

إضافة إلى التعريف بنموذج الرعاية الصحية الحديث، الذي يُعد ركيزة أساسية في التحوُل الصحي، ويمثل نموذجا تُقدم من خلاله خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، عبر مسارات خدمات صحية شاملة ومترابطة محورها الفرد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق مجتمع حيوي ينعم بحياة صحية عامرة.

شراكة المواطن

وفي إطار التحول الصحي الطموح، تأتي شراكة المواطن ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات القطاع الصحي، إذ تُركز وزارة الصحة على تمكين المواطنين ليصبحوا شركاء فاعلين في تعزيز الصحة العامة وبناء مجتمع صحي يسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز مكانة المملكة عالميا في مجال الرعاية الصحية.



وتجاوز عدد المستفيدين من نموذج الرعاية الصحية الحديثة في المملكة 28 مليون مستفيد، مع تقديم أكثر من 50 مليون موعد واستشارة افتراضية.

إضافة إلى أكثر من 30 مليون مستفيد مرتبط بـ"الملف الصحي الموحد"، ما يعكس تحولًا نوعيًا في تسهيل وصول الخدمات الصحية ورفع كفاءتها.

الأثر الإيجابي للتحول الصحي

وتهدف الوزارة من خلال حملة "وطن ينبض بالصحة" إلى إبراز الأثر الإيجابي للتحول الصحي والتعريف به، إذ يمكن للمواطنين التعرف على أبرز جوانب التحول الصحي التي يعيشها في يومه، وقد يكون استفاد من أحد منتجاته.

وتتضمن حملة "وطن ينبض بالصحة" تسليط الضوء على انتقال القطاع الصحي من التركيز على الألم ومعالجته إلى الاستثمار في الأمل عبر تعزيز الوقاية، ومنع حدوث الأمراض عبر دور طبيب الأسرة في مراكز الرعاية الأولية، والاستفادة من برامج الفحص المبكر.



منتجات تعريفية

وتستهدف الحملة شرائح المجتمع كافة، للتعريف بالتحول الصحي وأهميته، وفق هوية بصرية مستوحاة من مفهوم التحول الصحي ورسالته الرئيسة "وطن ينبض بالصحة"، وتتضمن عددًا من المنتجات التعريفية، منها فيديو إبداعي يوضح مفهوم التحول الصحي، والعديد من الوسائل الاتصالية، للوصول بالحملة إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد في المجتمع.