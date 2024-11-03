شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تصميم جديد لدوار مدخل حديقة الملك سلمان في اللهابة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت بلدية اللهابة من إعادة تأهيل وتطوير دوار مدخل حديقة الملك سلمان باللهابة، بنموذج جديد، الذي يأتي ضمن أحد التصاميم من النماذج الجديدة للدواوير.

وستطبق هذه التصاميم على كافة الدورات، ضمن استراتيجية البلدية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتعزيز معايير جودة الحياة، وتوفير أرقى مستويات الحياة والخدمات البلدية التي تحقق تطلعات المجتمع، وتلبي احتياجاتهم. تطوير دوار مدخل حديقة الملك سلمان باللهابة ويتكون الدوار المعاد تأهيله ضمن مجموعة من الدوارات المستهدفة، من إطار دائري من الكلادينج «قص ليزر» وقاعدة خرسانية، إضافة إلى جوانح جانبية وعدد من الحاملات التي تغلف حبة القمح، بارتفاع 8م، ومواسير من "الستانلس" لحملة السنابل بارتفاع 8م، وقطر دائري 6م، حيث تبلغ مساحة قاعدة المجسم 27م2.



وأوضح رئيس بلدية اللهابه المهندس فواز العمودي، بأن الدوار الجديد لمدخل حديقة الملك سلمان، هو أول الدواوير التي طُبق عليه التصاميم الجديدة، وهو من النماذج الجديدة والعصرية والتي تحاكي أحدث التصاميم المميزة وذات طابع جمالي تنطلق من الهوية التصميمية للمنطقة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية تطوير المرافق والمواقع الحيوية، وتعزيز الارتقاء بجودة الحياة