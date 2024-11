شكرا لقرائتكم خبر عن "أنانيّة" سائق تُعطّل خدمة إسعافيّة لأكثر من ساعة.. ورئيس الهلال الأحمر يُعلّق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في حادثةٍ استنكرها رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور جلال العويسي، أقدم سائقٌ على إعاقة مسار سيارة إسعاف تابعة للهيئة، مُتسببًا في تعطيل الخدمة الإسعافية لوقتٍ تجاوز الساعة، الأمر الذي قد يُهدد حياة المرضى والمُصابين.

واستنكر العويسي عبر حسابه الشخصي على منصة ”X“ هذا السلوك ”الأناني“، مُشيرًا إلى أن ”تعطيل الخدمة الإسعافية قد يصل إلى ساعة و9 دقائق، فيما يتأخر وصول الإسعاف إلى الحالة المُستهدفة 14 دقيقة و45 ثانية“. تعطلت الخدمة الاسعافية ساعه و ٩ دقايق

وتأخر الاسعاف ١٤ دقيقة و ٤٥ ثانية

سيارة الاسعاف التي تلاحقها قد تكون متجهة لحفظ حياة والديك او احد ابناءك

وانت سبب This is a Twitter Status لمن تحب او نحب

شكرا This is a Twitter Status على هذه الحملات

شكرا لكل مواطن ومقيم ساعدنا للتخلص... This is a Twitter Status This is a Twitter Status— د. جلال العويسى Dr. Jalal Alowaisi (@alowaisjalal) https://twitter.com/alowaisjalal/status/1852644224635736494?ref_src=twsrc%5Etfw معاونة الإسعاف وحذّر من عواقب هذا التهور، مُؤكدًا أن ”سيارة الإسعاف التي تُلاحقها قد تكون في طريقها لإنقاذ حياة والديك أو أحد أبنائك“، مُضيفًا أن هذا السلوك يُعدّ سببًا رئيسيًا في ”هدر الأرواح“ لمن نحب.

ووجّه العويسي الشكر للأمن العام على جهودهم في تنظيم حركة المرور، وللمواطنين والمُقيمين على تعاونهم في القضاء على هذه الظاهرة، داعيًا الجميع إلى التحلي بالإنسانية وإفساح الطريق لسيارات الإسعاف لإنقاذ الأرواح.