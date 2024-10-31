شكرا لمتابعة خبر عن مقيم بنغالي يتقن اللهجة النجدية ويكشف عن أغرب المواقف التي تعرض لها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب من الجنسية البنجلادشية يتقن اللهجة النجدية إتقان تام، وذلك بعد عمل دام 18 عامًا في المملكة خاصة في العاصمة الرياض.

وقال المقيم والذي يُدعى محمد عمران خلال حديثه مع قناة «روتانا خليجية» : ” متواجد في المملكة منذ 18 عامًا، وعندما جئت لأول مرة ما كنت أعرف أي كلمة، ولكن بدأت أجلس مع أخواني السعوديين وأسمع سوالفهم، وبدأت أحفظ كلمة أو كلمتين، حتى أتقنت اللهجة” .

وبسؤاله عن أغرب المواقف التي تعرض لها بسبب اللهجة، أجاب : “كنت في يوم أسولف مع أحد الأشخاص وبعدها سألني عن قبيلتي، وقولت له أنا والله مقيم ولا صدق إلا لما شاف إثباتاتي الشخصية” .