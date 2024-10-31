شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: شروط القيادة لتكوين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل تركز على “حل الدولتين” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن هناك شروطًا واضحة من القيادة السعودية لتكوين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وأهمها تحقيق “حل الدولتين”.

وشدد على أن هذا الشرط أساسي، مؤكدًا أنه بدون تحقيق هذا الحل، لن يتم إقامة أي علاقات دبلوماسية.

ورحب الأمير فيصل بإمكانية إبرام أي صفقة دفاعية مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أهمية التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات الأمن والدفاع.

كما أعرب الأمير فيصل عن دعم المملكة لحل الدولتين، مشيرًا إلى ضرورة ضمان حقوق متساوية وعادلة للفلسطينيين، وهو ما يعتبره جزءًا من الحل العادل للصراع.

وتطرق وزير الخارجية أيضًا إلى الأوضاع الحالية في غزة، حيث طالب بوقف إطلاق النار لحماية المدنيين، معبرًا عن قلقه بشأن الوضع الإنساني هناك.