انخفاض قضايا التنفيذ خلال العام الجاري

انخفض عدد قضايا التفيذ المنجزة في المحاكم خلال العام الجاري حتى الربع الرابع، حيث بلغ عدد القضايا المنجزة 8651، والأحكام الصادرة 7925 حكمًا، والقرارات 2857 قرارًا، في المقابل سجل عدد قضايا التنفيذ خلال عام 2023م المنجزة 11802 قضية، والأحكام 10825 حكمًا، وعدد القرارات 4205 قرارات.

وتصدرت منطقة الرياض خلال العام الجاري 2024، عدد القضايا المنجزة بواقع 2918 قضية والأحكام 2627 حكمًا، والقرارات 1095 قرارًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بعدد قضايا منجزة 2850 قضية، و2679 حكمًا و870 قرارًا.

مهام قاضي التنفيذ

من جهته، أكد المستشار القانوني، ماجد فلاح، أن اختصاصات قاضي التنفيذ في كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري أو ناشئة عنه، فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كالمنازعة في أجرة الحارس أو استبداله، أو المنازعة في صحة تقرير المحجوز لديه بما في ذمته، أو رد ما استوفي خطأً، أو أن المال المحجوز يفوق مقدار الدين المطالب به، أو ادعاء عيب في عين مباعة وفقًا لأحكام التنفيذ، وحسب لائحة التنفيذ للقاضي الأمر بتفتيش المدين، أو مركبته؛ وإجراء الحجز على الأموال الموجودة، ولمأمور التنفيذ الاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة.

وأضاف: كما لقاضي التنفيذ أن يأمر بالمنع من السفر لمدين المدين، ومحاسبيه، لدواعي الإفصاح أو إنهاء إجراءات الحجز حتى انتهاء الغرض من ذلك. وأوضحت الائحة أن طرق خصم المبالغ والسداد من قبل المنفذ ضده تتمثل في: النقد فيما لا تتجاوز قيمته 10 آلاف ريال، ويستلمها مأمور التنفيذ، أو وكيل البيع القضائي، وتودع في حساب المحكمة.

أحكام قضايا التنفيذ حسب المناطق

- الرياض 2627

- الشرقية 1029

- المدينة المنورة 366

- عسير 305

- جازان 252

- القصيم 195

- تبوك 131

- حائل 127

- الجوف 72

- الحدود الشمالية 62

- الباحة 40

- نجران 40