4 مطالب تستبق مهرجان الفل

في الوقت الذي يدشن فيه أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر، مهرجان الفل والنباتات العطرية اليوم في موسمه الثاني، طالب أهالي محافظة أبوعريش بمناقشة 4 مطالب رئيسة لتطوير مدينة الفل، ووضعها على طاولة أمير المنطقة، مؤكدين أنها ستطور محافظة الفل وترتقي بها.

تتمثل أبرز مطالب الأهالي في: استحداث شارع الفل بالمحافظة أسوة بشارع الفن في منطقة عسير، وتنظيم وتنفيذ سوق خاص للفل، وإنجاز المركز الحضاري المتعثر منذ سنوات طويلة بالمحافظة، وسفلتة الأحياء السكنية الداخلية.

وقد رسمت محافظة أبوعريش خارطة طريق مهرجان الفل والنباتات العطرية الثاني، وأنهت كل الترتيبات والاستعدادات لتدشين المهرجان من قِبل أمير المنطقة، الذي سيقص شريط الافتتاح. وتضم خيمة المهرجان 60 ركنا للجهات الحكومية والخاصة المشاركة، والمزارعين والمزارعات.

وسيتجول أمير جازان في أركان المهرجان، ويطلع على محتوياتها، ويستمع لشرح خاص من قِبل الجهات المختصة، ويعقد اجتماعا مع المسؤولين، لمناقشة الخطط التطويرية والمستقبلية، قبل التوجه لمقر احتفال الأهالي بمهرجان الفل الثاني من أجل إطلاق فعالياته.